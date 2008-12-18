Чи можна боротися із змінами клімату?

Європарламент схвалив на пленарному засіданні в Страсбурзі нову політику Євросоюзу щодо боротьби із змінами клімату, розраховану на період після закінчення дії Кіотського протоколу в 2012 році, повідомив РІА “Новости” представник прес-служби асамблеї.

За його словами, так званий план "20-20-20", затверджений лідерами ЄС на саміті 11-12 грудня в Брюсселі, схвалений "широкою більшістю" парламентаріїв.

Нова політика ЄС в галузі енергетики й екології передбачає скорочення до 2020 року на 20% від рівня 1999 року об`єму забруднюючих викидів в атмосферу, підвищення до 20% в загальній структурі енергоспоживання частки енергії з поновлюваних джерел і скорочення на 20% загальних енерговитрат.

Узгоджена лідерами ЄС нова схема торгівлі квотами на парникову емісію передбачає, своєю чергою, що виробники електроенергії в Польщі до 2020 року будуть зобов`язані купувати права на викид 30% загального обсягу своєї парникової емісії.

Єврокомісія, зі свого боку, спочатку запропонувала, щоб з 2013 року електроенергетичні компанії всіх держав ЄС, на долю яких припадає 40% у загальному обсязі парникової емісії, купували на аукціоні 100% квот на викид газів. Учасники саміту в результаті домовилися, що пільговий режим для Польщі, яка виробляє 95% електроенергії на кам`яному вугіллі, буде скасований 2020 року.

Крім того, вирішено, що 10% коштів, одержаних від торгівлі на аукціонах емісійними квотами, будуть спрямовані до так званого "фонду солідарності" для надання фінансової підтримки членам ЄС, для яких нові жорсткі екологічні норми пов`язані із значними витратами, - Бельгії, Швеції, Люксембургу, а також Польщі, Чехії, Латвії, Литві, Естонії, Угорщині, Словаччині, Румунії і Болгарії, для яких при цьому передбачений додатковий фінансовий бонус в 2%.

За оцінками експертів, продаж емісійних квот на аукціонах щорік приноситиме ЄС 44 мільярди євро при базовій ціні в 30 євро за тонну вуглекислого газу.

Нова політика ЄС у галузі енергетики й екології на період 2013-2020 років передбачає, що до 2020 року всі підприємства європейської важкої промисловості (їх близько 14 тисяч), на частку яких припадає до 60% усіх викидів вуглекислого газу, повинні скоротити їх на 21% щодо рівня 2005 року.

Зменшити парникову емісію на 10% будуть зобов`язані також європейські непромислові підприємства (транспорту, сільського господарства, будівництва і сфери послуг).

Усі ці заходи, разом узяті, на думку лідерів ЄС, дадуть змогу цій регіональній організації досягти поставленої мети - скоротити до 2020 року на 20%, до рівня 1990 року загальний обсяг парникових викидів в атмосферу.