Уряд ФРН визначився із датою виборів в бундестаг, на Меркель очікує жорстка кампанія – Reuters

Як пише агентство Reuters, канцлер Ангела Меркель, що претендуватиме на четвертий термін на посаді голови уряду, боротиметься із антиіммігрантською партією «Альтернатива для Німеччини».

Прес-секретар уряду Штеффен Зайберт повідомив в Twitter, що кабінет запропонував цю дату президенту, який приймає остаточне рішення і має звичку погоджуватися із пропозицією уряду.

Меркель доведеться зіштовхнутись із жорсткою передвиборною кампанією на тлі напливу мільйонів мігрантів з країн Близького Сходу, Африки та інших країн.

Побоювання з приводу інтеграції багаточисельних іммігрантів та погіршення ситуації із безпекою, похитнули її популярність і підняли рейтинг антиіммігрантської партії «Альтернатива для Німеччини», яка, як очікується, отримає достатню кількість голосів, щоб подолати 5-відсотковий бар’єр для входження до федерального парламенту.

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Згідно з опитуванням Forsa для німецького журналу Stern, що було оприлюднено в середу, консервативний блок Меркель –християнські демократи і їх баварська «дочірня партія» Християнсько-соціальний союз, – зараз має 38 відсотків голосів, що на один пункт вище за результат попереднього опитування.

Популярність соціал-демократів (СДПН), молодших партнерів у правлячій коаліції, також зросла на один пункт – до 21 відсотків, у той час як «Альтернатива для Німеччини» втратила один відсоток, отримавши 11 %.

Опитування, опубліковане раніше в цьому місяці показало, що політика щодо біженців буде найбільшою проблемою для виборців, зазначає агентство.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині почали посилювати потужність обчислювального центру для відбиття можливих кібератак під час виборів в бундестаг.