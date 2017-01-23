Контррозвідка США розслідувала контакти радника Трампа з Росією - ЗМІ

Про це газеті The Wall Street Journal розповіли джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК.

Як пише WSJ, розслідуванням зв'язків Флінна займалися ФБР, ЦРУ і Агентство національної безпеки (АНБ) США. Вони прагнули встановити характер контактів Флінна з представниками Росії і з'ясувати, чи призводили такі контакти до порушення закону.

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Однак, співрозмовники видання не змогли розповісти точно, коли контррозвідка почала розслідування, чи виявила вона які-небудь докази і чи триває розслідування зараз.

Ключовим пунктом розслідування стали телефонні розмови Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком, особливо 29 грудня. Крім того, були вивчені більш ранні контакти Флінна з російськими офіційними особами.

Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн і посол Росії в США Сергій Кисляк п'ять разів спілкувалися по телефону 29 грудня — у день, коли Барак Обама ввів санкції відносно Росії за втручання у вибори.

Офіційний представник Трампа підтвердив лише одну телефонну розмову, яка відбулася 29 грудня між Флінном і Кисляком. При цьому, за його словами, санкції вони не обговорювали.

Джерела Reuters підкреслили, що не знають, хто був ініціатором цих дзвінків.