Комісія із зовнішніх справ парламенту Бельгії планує обговорити скасування санкцій ЄС проти РФ – РосЗМІ
Повідомляється, що це стане другою спробою розгляду відповідної резолюції.
Російські ЗМІ повідомляють, що комісія із зовнішніх справ парламенту Бельгії сьогодні, 24 січня, розгляне проект резолюції із вимогою скасувати санкцій ЄС проти РФ. Про це пише ТАСС з посиланням на заяву депутата Палати представників бельгійського парламенту Альдо Каркасі, який є автором цієї резолюції.
Видання зазначає, що це буде друга спроба розгляду документа. Вперше резолюцію планували розглянути ще 10 січня.
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"Мета резолюції - уповноважити уряд Бельгії виступити в Раді ЄС за скасування європейських санкцій проти Росії, через які страждають бельгійські аграрії. Зараз слухання по цій резолюції пройдуть в комісії із зовнішніх справ Палати представників", - зазначив Каркасі.
Парламентар заявив, що з 2013 року торговий обіг між Бельгією та Росією впав на 23%.
Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій, введених після вторгнення в Україну.
«Пора розпрощатися з ілюзіями, що стосовно нашої країни буде скасовано якісь санкції. Очевидно, те що сталося, – це надовго. Годі сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників», - сказав Медведєв.
При цьому він заявив, що Росія в будь-яких умовах годуватиме себе сама, і аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями.