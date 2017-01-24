Комісія із зовнішніх справ парламенту Бельгії планує обговорити скасування санкцій ЄС проти РФ – РосЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що комісія із зовнішніх справ парламенту Бельгії сьогодні, 24 січня, розгляне проект резолюції із вимогою скасувати санкцій ЄС проти РФ. Про це пише ТАСС з посиланням на заяву депутата Палати представників бельгійського парламенту Альдо Каркасі, який є автором цієї резолюції.

Видання зазначає, що це буде друга спроба розгляду документа. Вперше резолюцію планували розглянути ще 10 січня.

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"Мета резолюції - уповноважити уряд Бельгії виступити в Раді ЄС за скасування європейських санкцій проти Росії, через які страждають бельгійські аграрії. Зараз слухання по цій резолюції пройдуть в комісії із зовнішніх справ Палати представників", - зазначив Каркасі.

Парламентар заявив, що з 2013 року торговий обіг між Бельгією та Росією впав на 23%.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій, введених після вторгнення в Україну.

«Пора розпрощатися з ілюзіями, що стосовно нашої країни буде скасовано якісь санкції. Очевидно, те що сталося, – це надовго. Годі сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників», - сказав Медведєв.

При цьому він заявив, що Росія в будь-яких умовах годуватиме себе сама, і аграрії повинні активно використовувати вдалу для них ситуацію з санкціями.