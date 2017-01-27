Меркель завтра може обговорити з Трампом відносини з Росією - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Джерело не повідомило, чи має намір Трамп обговорювати з Меркель тему скасування американських санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, як це припускалося у повідомленнях американських ЗМІ.

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Проте джерело чітко зазначило, що якщо під час обговорення ця тема буде порушена, то тоді Європейський Союз не повинен обов'язково слідувати діям Вашингтона, тому що санкції ЄС пов'язані з виконанням Мінської мирної угоди.

Як повідомляв УНІАН, Трамп також завтра планує провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Трамп обіцяв побудувати кращі відносини з Росією, ніж це робив його попередник Барак Обама.

Крім того, у цьому місяці Трамп висловлювався за скасування санкцій, запроваджених адміністрацією Обами, у разі якщо Кремль допоможе США у боротьбі з терористами.