У садовому будиночку в Баварії знайдені тіла шістьох підлітків
Поліція Баварії виявила тіла шістьох тінейджерів у господарській споруді в одному з приватних садів громади Арнштайн.
Всім загиблим було від 18 до 19 років, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Причина смерті ще не зрозуміла, однак є ознаки того, що підлітки в ході вечірки отруїлися невстановленою речовиною.
У поліцію звернувся батько двох загиблих - юнака та дівчини.
Читайте такожУ Німеччині круїзний корабель зіткнувся з мостом: загинули двоє членів екіпажу (фото)
При обшуку в сараї виявили дров'яну піч, однак слідчі не знають, чи має вона відношення до смерті молодих людей.
"На даний момент ніщо не вказує на насильницьку смерть", - повідомляє поліцейське управління Армштайна.
За словами батька двох тінейджерів, компанія влаштувала вечірку в садовому будиночку в ніч на неділю, однак на ранок, коли вони не повернулися додому, він почав пошуки.
Слідчі заходи тривають.