У садовому будиночку в Баварії знайдені тіла шістьох підлітків

Всім загиблим було від 18 до 19 років, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Причина смерті ще не зрозуміла, однак є ознаки того, що підлітки в ході вечірки отруїлися невстановленою речовиною.

У поліцію звернувся батько двох загиблих - юнака та дівчини.

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При обшуку в сараї виявили дров'яну піч, однак слідчі не знають, чи має вона відношення до смерті молодих людей.

"На даний момент ніщо не вказує на насильницьку смерть", - повідомляє поліцейське управління Армштайна.

За словами батька двох тінейджерів, компанія влаштувала вечірку в садовому будиночку в ніч на неділю, однак на ранок, коли вони не повернулися додому, він почав пошуки.

Слідчі заходи тривають.