Папа Римський привітав католиків із Різдвом 64 мовами світу

Сьогодні у Ватикані Римський Папа Бенедикт XVI виступив з Різдвяним посланням та Благословенням “Місту і світу”.

Як передає кореспондент УНІАН, святкове звернення відбулося на площі Святого Петра у Ватикані.

Вітальні слова з нагоди Різдва Бенедикт XVI оголосив 64 мовами світу, у тому числі українською, білоруською та російською.

“Сердечно вітаю із Різдвом та Новим роком!”, - сказав Бенедикт XVI.

Римський Папа звернувся з вітанням до католиків не тільки європейськими мовами, а й ефіопською, арамейською, хінді тощо.