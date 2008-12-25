Папа Римський привітав католиків із Різдвом 64 мовами світу
18:27, 25 грудня 2008Світ
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Звернення на площі Святого Петра
Сьогодні у Ватикані Римський Папа Бенедикт XVI виступив з Різдвяним посланням та Благословенням “Місту і світу”.
Як передає кореспондент УНІАН, святкове звернення відбулося на площі Святого Петра у Ватикані.
Вітальні слова з нагоди Різдва Бенедикт XVI оголосив 64 мовами світу, у тому числі українською, білоруською та російською.
“Сердечно вітаю із Різдвом та Новим роком!”, - сказав Бенедикт XVI.
Римський Папа звернувся з вітанням до католиків не тільки європейськими мовами, а й ефіопською, арамейською, хінді тощо.
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