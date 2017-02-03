Росія розгортає нову артилерійську бригаду на українському напрямку - волонтери

Російське військове відомство розгортає у Південному військовому окрузі у Майкопі (Адигея) нову 227-у артилерійську бригаду (АБр), йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Крім 152-мм далекобійних гаубиць "МСТА", реактивних систем залпового вогню "Ураган" та протитанкових комплексів, бригада оснащується безпілотниками, розвідувальними комплексами й автоматизованими системами управління.

За планами МО РФ, в подальшому 227-а АБр повинна отримати новітні самохідні гаубиці "Коаліція", а також модернізовані реактивні системи залпового вогню "Ураган-М". Формування нової військової частини почалося в кінці 2016 року, завершити процес планується до кінця 2017 року.

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На думку військових експертів, які консультують InformNapalm, з формуванням нової 227-ї артбригади можливі два варіанти: передача одного реактивного дивізіону 943-го РЕАП (всього у складі полку 3 д-на, 24 ПУ РСЗВ "Ураган") до складу 227-ї Абр, і збереженням 943-го в складі 2-х дивізіонів. Або ж з повним розформуванням 943-го РЕАП, за рахунок формування нової 227-ї артилерійської бригади.

Є підстави вважати, що нова 227-а АБр увійде до складу формованої в Ростовській області армії, яка вже представлена новою 150-ю мотострілецько. дивізією (основними донорами у процесі формування якої є 33-а ОМСБР(р) з тієї ж Адигеї, 205-а ОМСБр зі Ставропольського краю) і зенітно-ракетною бригадою.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на Донбасі.