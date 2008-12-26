Саакашвілі за скорочення повноважень президента Грузії на користь парламенту

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ виступає з ініціативою проекту конституційних поправок, які передбачають скорочення повноважень Президента на користь парламенту.

Як повідомив сьогодні журналістам парламентський секретар уряду Грузії Гія ХУРОШВІЛІ, остаточний варіант конституційних поправок, що стосуються розподілу повноважень між Президентом і парламентом Грузії, буде оприлюднено найближчими днями.

"Зміни стосуються тільки принципу розподілу повноважень між Президентом і парламентом Грузії, а в якій це буде формі - стане відомо пізніше", - заявив Г.ХУРОШВІЛІ, повідомляє ІА "Туран".

Раніше низка грузинських ЗМІ повідомили, що М.СААКАШВІЛІ вирішив скоротити частину своїх повноважень і делегувати їх парламенту. Деталі проекту конституційних поправок на даний момент не розголошуються.

За попередньою інформацією, у парламенту з`явиться право в разі потреби розпустити уряд. Згідно з чинним законодавством, таких повноважень у парламенту наразі немає.

Заступник голови комітету з юридичних питань Акакій МІНАШВІЛІ нагадав журналістам, що про можливі зміни до Конституції країни Президент Грузії згадував ще в ході свого виступу в парламенті.

"Президент Грузії в ході свого виступу в парламенті заявив, що є задумка підсилити функції парламенту й обмежити повноваження Президента. Ці поправки мають на увазі саме це", - повідомив А.МІНАШВІЛІ.

Представник парламентської опозиції Гіоргі ЦАГАРЕЇШВІЛІ висловив невдоволення тим, що опозиція завжди про все дізнається в останню чергу.

"На проект, напевно, накладено гриф "таємно", тому що я запитав декількох своїх колег із юридичного комітету, в тому числі й заступників голови, і уявіть - вони взагалі нічого не знають", - заявив Г.ЦАГАРЕЇШВІЛІ.

*** Згідно зі статтею 102 Конституції Грузії: Право внесення законопроекту про загальний або частковий перегляд Конституції мають: Президент Грузії; більше половини загального числа членів парламенту; не менш як двісті тисяч виборців.

Законопроект про перегляд Конституції подається парламенту Грузії, який публікує його для всенародного обговорення. Обговорення законопроекту в парламенті починається через місяць після його публікації.

Законопроект про перегляд Конституції вважається схваленим, якщо він підтриманий не менше ніж двома третинами повного складу парламенту Грузії.

Закон про перегляд Конституції підписує й публікує Президент Грузії в порядку, встановленому статтею 68 Конституції.