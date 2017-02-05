Збройні сили Греції привели в стан бойової готовністі через провокації турецьких ВПС

Про це з посиланням на власні джерела в оборонному відомстві країни повідомляє британське видання The Times.

"Збройні сили були приведені в стан бойової готовності, щоб оцінити ступінь їхньої готовності до відбиття турецьких провокацій", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Гамбії, до якої мали намір почати вторгнення армії 5 країн, врегульовано політичну кризу

За даними видання, подібні заходи в Афінах прийняли після ряду випадків вторгнення турецьких літаків 1 лютого в повітряний простір островів, що належать Греції, розташованих в центральній і південній частині Егейського моря.