Збройні сили Греції привели в стан бойової готовністі через провокації турецьких ВПС

04:17, 05 лютого 2017
Світ
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Збройні сили Греції приведені в бойову готовність у зв'язку з провокаціями Військово-повітряних сил Туреччини.

Ілюстрація / REUTERS

Про це з посиланням на власні джерела в оборонному відомстві країни повідомляє британське видання The Times.

"Збройні сили були приведені в стан бойової готовності, щоб оцінити ступінь їхньої готовності до відбиття турецьких провокацій", - йдеться в повідомленні.

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За даними видання, подібні заходи в Афінах прийняли після ряду випадків вторгнення турецьких літаків 1 лютого в повітряний простір островів, що належать Греції, розташованих в центральній і південній частині Егейського моря.

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Теги: #війська#Греція