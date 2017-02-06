"Сапфіровий ювілей": королева Єлизавета II святкує 65-річчя перебування на троні (фото, відео)

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання пише, королева планує провести день в резиденції в Сандрінхемі.

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У цей день заплановано виступ оркестру Королівської артилерії, а 89 коней провезуть парком 6 гармат часів Першої світової війни. Також очікується артилерійський салют.

На честь дати Королівська пошта випустила спеціальну "сапфірову" марку, а монетний двір - пам'ятну монету.