"Сапфіровий ювілей": королева Єлизавета II святкує 65-річчя перебування на троні (фото, відео)

14:07, 06 лютого 2017
Світ
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У понеділок, 6 лютого, королева Великобританії Єлизавета II відзначить 65-річчя перебування на троні, ставши першим британським монархом, який святкує "сапфіровий" ювілей.

REUTERS

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання пише, королева планує провести день в резиденції в Сандрінхемі.

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У цей день заплановано виступ оркестру Королівської артилерії, а 89 коней провезуть парком 6 гармат часів Першої світової війни. Також очікується артилерійський салют.

На честь дати Королівська пошта випустила спеціальну "сапфірову" марку, а монетний двір - пам'ятну монету.

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Теги: #Єлизавета II#Великобританія#ювілей