"Сапфіровий ювілей": королева Єлизавета II святкує 65-річчя перебування на троні (фото, відео)
14:07, 06 лютого 2017Світ
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У понеділок, 6 лютого, королева Великобританії Єлизавета II відзначить 65-річчя перебування на троні, ставши першим британським монархом, який святкує "сапфіровий" ювілей.
Королева Єлизавета II позує зі своїми п'ятьма правнуками і двома малими онуками / REUTERS
Про це повідомляє The Telegraph.
За даними видання пише, королева планує провести день в резиденції в Сандрінхемі.
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У цей день заплановано виступ оркестру Королівської артилерії, а 89 коней провезуть парком 6 гармат часів Першої світової війни. Також очікується артилерійський салют.
На честь дати Королівська пошта випустила спеціальну "сапфірову" марку, а монетний двір - пам'ятну монету.
Королева Єлизавета Друга зазначає перший в історії сапфіровий ювілей правління британського монарха
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