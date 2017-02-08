Нового президента Сомалі обрали в авіаційному ангарі
У Сомалі обрано нового президента - ним став колишній прем'єр-міністр Мохамед Абдуллахі Мохамед.
Він переміг свого суперника Хассаеа Шейха Мохамуда у другому раунді виборів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У голосувані брали участь лише члени парламенту країни. Вони голосували в авіаційному ангарі на території аеропорту Могадішо, оскільки всі інші місця в Сомалі надзвичайно небезпечні.
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Новий президент Сомалі має два громадянства - у нього є також американський паспорт.
Під час голосування над аеропортом була оголошена безполітна зона, а сам комплекс охоронявся особливо сильно. Керівництво країни побоювалося нападів ісламістів з угрупування "Аш-Шабаб".
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Угрупування "Аш-Шабаб", яка веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичним у Великобританії та США.
Після обрання на вулиці столиці вийшло багато людей, які святкували обрання нового лідера країни. Свідки повідомляють, що багато озброєних людей стріляли в повітря.
В Сомалі вільні вибори не проводилися з 1969 року.