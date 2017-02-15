Генсек НАТО очікує від зустрічі з главою Пентагону підтвердження прихильності США до Альянсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Столтенберг запевнив, що повідомлення нової американської адміністрації Альянсу були дуже послідовними.

"Я розмовляв з президентом (Дональдом Трампом) двічі телефоном. Я розмовляв із секретарем оборони (Меттісом), секретарем Державного департаменту (Рексом Тіллерсоном), і всі вони передали мені однакове повідомлення, яке вони надали й іншим лідерам країн НАТО, і воно полягає у тому, що Сполучені Штати залишатимуться прихильними трансатлантичному партнерству, трансатлантичним зв'язкам", - сказав Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, він з нетерпінням очікує на сьогоднішню зустріч з Меттісом та міністрами оборони інших країн Альянсу.

"І я абсолютно переконаний, що повідомлення з цієї зустрічі буде сигналом трансатлантичній єдності, важливості того, що ми стоятимемо разом і захищатимемо один одного", - заявив Столтенберг.

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Також він наголосив, що зустріч з Меттісом та іншими главами оборонних відомств повинна підтвердити "дуже важливу налаштованість Сполучених Штатів до НАТО".

"Я також з нетерпінням очікую на президента Трампа на нашому наступному саміті тут, у Брюсселі", - сказав Столтенберг.

За його словами, наступний саміт НАТО у травні цього року забезпечить чудову платформу для чергового підтвердження трансатлантичної єдності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого у Брюсселі в штаб-квартирі Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочалося дводенне засідання глав оборонних відомств країн-членів Альянсу.