Трамп обурений розгортанням російських крилатих ракет і обіцяв підняти це питання з Путіним

Президент США Дональд Трамп обурений російським розгортанням наземних крилатих ракет, яке порушує договір 1987 року про ліквідацію США і Росією наземних ракет середньої дальності. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

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"Для мене це дуже важливо", - сказав Трамп, який не виключає вибудовування більш теплих відносин США з Росією.

На питання, чи збирається він підняти це питання з Володимиром Путіним, президент США відповів, що готовий зробити це "якщо і коли вони зустрінуться", зазначивши при цьому, що поки такі переговори не заплановані.

Раніше про те, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети, писало видання NYT. Джерела видання повідомили, що росіяни тепер мають дві дивізії заборонених крилатих ракет. Одна з них досі перебуває на випробувальному полігоні ракет Капустін Яр на південному сході країни. Інша дивізія, за інформацією співрозмовника, була перенесена в грудні з цього полігону на оперативну базу «в іншому місці в країні».

Довідка. Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту (набрав чинності 1 червня 1988 року). Учасники договору взяли на себе зобов'язання не виробляти, не випробувати і не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) та малої (500-1000 км) дальності.

Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки і ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включаючи ракети в європейській та азіатській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про реальне скорочення існуючих озброєнь.