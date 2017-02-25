Прокуратура Франції відкрила судове слідство проти кандидата в президенти Фійона і його дружини

Фінансова прокуратура Франції (PNF) у п'ятницю ввечері відкрила судове слідство у справі про фіктивне працевлаштування дружини кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Parisien.

Слідство відкрито за підозрою в розкраданні державних коштів, зловживанні соціальними благами, співучасті та приховуванні цих злочинів. Проведення слідства тепер покладено на трьох слідчих у Парижі.

Цей крок послідував після проведення попереднього розслідування, під час якого Фійон і його дружина вже давали свідчення. Слідчі в подальшому можуть закрити справу або передати її в суд.

Французькі ЗМІ припускають, що за будь-якого результату справа не завершиться до президентських виборів, перший тур яких відбудеться 23 квітня.

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Нагадаємо, 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Прокуратура Франції розпочала розслідування, яке потім розширили на його сина і дочку.

Фійон визнав, що було помилкою наймати на роботу дружину і дітей, і вибачився перед французами, але заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.

На фоні скандалу політичний рейтинг Фійона обвалився. За останніми опитуваннями, він не проходить у другий тур виборів.