Сукні з червоної доріжки "Оскара" (фоторепортаж)
09:56, 27 лютого 2017Світ
1512 0
Зірки пройшлися по червоній доріжці театру "Долбі" в Лос-Анджелесі.
Актриса Келлі Ріпа / REUTERS
У ніч на понеділок у Лос-Анджелесі відбулася 89-а церемонія вручення нагород американської кіноакадемії. Самі яскраві сукні з червоної доріжки фотографи зафіксували Reuters.
Читайте також"Оскар-2017": кращий фільм року - "Місячне сяйво", "Ла-Ла Ленд" отримав 6 нагородГалерею краще дивитися у повноекранному режимі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Оскар 2017