У дворах валяються закривавлені трупи: у Махачкалі місцеві влаштували масовий відстріл бездомних собак

У столиці Дагестану місцеві мешканці влаштували масовий відстріл бездомних собак. Як пише «Новая газета», причиною цього стала нібито смерть дев’ятирічної дівчинки, тіло якої знайшли на околиці міста.

Видання повідомляє, що за однією із версій смерті дівчинки є саме те, що дитину розірвали собаки.

"За кілька днів мільйонне місто перетворився на бійню. У дворах валяються закривавлені трупи, в підворіттях ховаються поранені тварини, жителі бояться випускати своїх собак на вулиці. Місць для перетримки поранених собак не вистачає, а відомості про них як і раніше надходять безперервно. Вбивці тварин продовжують свій страшний рейд ", - пише автор.

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У той же час відзначається, що остаточні результати експертизи щодо причин смерті дівчинки будуть готові лише у березні. При цьому у соцмережах навіть створені спеціальні спільноти, в яких місцеві мешканці закликають до вбивства собак.

Повідомляється, що «вбивці собак вважають себе які отримали від влади добро на безкарний садизм відлік якого починається з показною бравадою».

Нагадаємо, ще один крок до вирішення проблеми нестачі продовольства в Росії після введення економічних санкцій зроблений: тепер недолік польської яловичини і іспанського хамона вирішили компенсувати собачим м'ясом.

Належить поки не зовсім звичний для росіян бізнес підприємцю з Іркутська Олександру Нечаєвиму. За його словами, на фермі вирощуються виключно собаки азіатській породи нуреонгі - вони були спеціально виведені для вживання в їжу. Їх м'ясо в Кореї та Китаї вважається делікатесним і коштує хороших грошей.