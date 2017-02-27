Після маршу пам'яті в Москві меморіал Нємцова зачистили, активістів затримали

Про це заявила активістка Надія Митюшкіна, передає РБК.

За її словами, близько трьох годин ночі з 26 на 27 лютого на Великий Москворецький міст під'їхали три поліцейські машини. «У цей момент на місці вбивства Бориса Нємцова чергували шість наших активістів. Всі вони були затримані, але через годину їх відпустили без складання протоколів», - розповіла Митюшкіна.

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За її словами, за цей час з Великого Москворецького мосту співробітники ДБУ «Гормост» вивезли понад сотні відер з квітами і портрети Бориса Нємцова. Зачистка місця сталася наступного дня після маршу пам'яті вбитого опозиціонера.

Як повідомляв УНІАН, у Марші пам'яті Нємцова в Москві окремою колоною пройшли росіяни, які виступають проти репресій проти громадян України. Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У опозиціонера потрапили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.