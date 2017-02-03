Командиру російських найманців "ПВК Вагнер" дозволено в'їзд до України (документ)

Як пише Цензор.НЕТ, журналісти відправили запит до СБУ з проханням підтвердити або спростувати інформацію про те, що Вагнер відвідував Україну в 2016 році, а також повідомити - чи заборонений Вагнеру в'їзд в Україну. Сьогодні, 3 лютого, редакція отримала офіційну відповідь, датовану він 31 січня.

У документі йдеться: "станом на 31.01.2017 року рішення про заборону в'їзду в Україну Дмитру Уткіну, 1970 року народження, Службою безпеки України не приймалося".

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На запитання, чи перетинав відомий бойовик кордон України у 2016 році, у СБУ відповісти не можуть, радять звернутися в Держприкордонслужбу. У листі аргументують: "Згідно наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 30.09.2008 №810 "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України", формування баз даних про громадян, які перетинали державний кордон України, покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби України".

В кінці листа СБУ повыдомляє, що про Уткіна , який причетний до вбивств на Донбасі та захопленню військових частин у Криму, інформації в Департаменті контррозвідки немає: "Інша інформація стосовно зазначеного громадянина в Департаменті відсутня".

Як зазначається, підписано документ першим заступником начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Як повідомляв УНІАН, два жителя селища Смоліне Кіровоградської області, звідки родом Уткін, в бесіді з журналістами стверджували, що Вагнер, який воював на Донбасі на боці бойовиків, у 2016 році приїжджав у рідне селище провідати матір.

У Держприкордонслужбі відмовилися надати дані про те, чи перетинав конкретний громадянин кордон, так як цю інформацію може отримати або сам громадянин, або правоохоронні органи.