Командиру російських найманців "ПВК Вагнер" дозволено в'їзд до України (документ)
Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в'їзду на територію України російському найманцю, командиру приватної військової компанії "ПВК Вагнера" Дмитру Уткіну, йдеться в офіційній відповіді СБУ.
Як пише Цензор.НЕТ, журналісти відправили запит до СБУ з проханням підтвердити або спростувати інформацію про те, що Вагнер відвідував Україну в 2016 році, а також повідомити - чи заборонений Вагнеру в'їзд в Україну. Сьогодні, 3 лютого, редакція отримала офіційну відповідь, датовану він 31 січня.
У документі йдеться: "станом на 31.01.2017 року рішення про заборону в'їзду в Україну Дмитру Уткіну, 1970 року народження, Службою безпеки України не приймалося".
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На запитання, чи перетинав відомий бойовик кордон України у 2016 році, у СБУ відповісти не можуть, радять звернутися в Держприкордонслужбу. У листі аргументують: "Згідно наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 30.09.2008 №810 "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України", формування баз даних про громадян, які перетинали державний кордон України, покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби України".
В кінці листа СБУ повыдомляє, що про Уткіна , який причетний до вбивств на Донбасі та захопленню військових частин у Криму, інформації в Департаменті контррозвідки немає: "Інша інформація стосовно зазначеного громадянина в Департаменті відсутня".
Як зазначається, підписано документ першим заступником начальника Департаменту контррозвідки СБУ.
Як повідомляв УНІАН, два жителя селища Смоліне Кіровоградської області, звідки родом Уткін, в бесіді з журналістами стверджували, що Вагнер, який воював на Донбасі на боці бойовиків, у 2016 році приїжджав у рідне селище провідати матір.
У Держприкордонслужбі відмовилися надати дані про те, чи перетинав конкретний громадянин кордон, так як цю інформацію може отримати або сам громадянин, або правоохоронні органи.