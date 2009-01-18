У США – п'ятирічка видобутку нафти і газу на шельфі

Адміністрація Джорджа Буша оприлюднила в п`ятницю "Проект програми з лізингу для видобутку нафти і газу на континентальному шельфі з 2010 по 2015 р.", повідомила прес-служба федеральної служби США з управління мінеральними ресурсами.

"Рішення щодо об`ємів, термінів і місцезнаходження ділянок, які передаються в лізинг, прийматимуть представники наступної адміністрації", - зазначено в тексті 150-сторінкового документа.

У ньому повідомляється, що проект нової п`ятирічної програми підготовлений у зв`язку з тим, що з 1 жовтня 2008 року за рішенням президента і Конгресу в США скасовано мораторій на видобуток нафти і газу на континентальному шельфі.

У проекті програми уряд США протягом 2010-2015 років пропонує для видобутку нафти і газу на континентальному шельфі провести 31 аукціон з продажу ділянок у лізинг в чотирьох секторах біля узбережжя штату Аляска, включаючи ділянки в Чукотському морі, Морі Бофорта та в Північному Алеутському басейні в Берінговому морі, в трьох секторах біля узбережжя Атлантичного океану, включаючи територію біля штату Флорида в районі Флоридского протоки на кордоні з Кубою, а також у двох секторах узбережжя Тихого океану і в трьох секторах в Мексиканській затоці.

Наразі на родовищах континентального шельфу США видобувається 26% нафти в США і 14% природного газу.

За оцінкою федеральної служби управління мінеральними ресурсами США, на американському континентальному шельфі можуть бути "запаси нафти в розмірі 86 мільярдів баррелів і запаси природного газу у розмірі 420 трильйонів кубічних футів у ще не відкритих родовищах".

Проект програми з лізингу для видобутку нафти і газу на континентальному шельфі в п`ятницю був направлений для ознайомлення губернаторам усіх 50 штатів США оскільки з моменту публікації цього документа починається відлік 60 днів, протягом яких служба з управління мінеральними ресурсами прийматиме коментарі і пропозиції до проекту програми.

Офіційно програма буде оприлюднена 21 січня.

РІА “Новости”