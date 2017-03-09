В Італії обвалився міст: загинула подружня пара (фото)

Про це повідомляє видання La Stampa.

Обвал мосту стався на ділянці траси A14 між містами Лорето та Анкона.

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У момент обвалення міст був закритий для руху транспорту, на ньому проводились ремонтні роботи.

Під обвал потрапив автомобіль Nissan Qashqai, який проїжджав під мостом. Подружня пара, яка знаходилася на ньому, загинула.

Ще двоє людей отримали поранення. Повідомляється, що мова йде про робітників, залучених до ремонтних робіт. Їх життя поза небезпекою.

Зараз рух на трасі перекрито. На місці працюють надзвичайні служби та медики.

Crolla ponte su A14 aggiornamenti su @RaiNewspic.twitter.com/CmG0Ni88Mq — Isabella Romano (@IsabiRomano) March 9, 2017

29 жовтня на півночі Італії також автомобільний міст обрушився на магістраль. Тоді загинула одна людина і п'ятеро постраждали.