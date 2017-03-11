Польща на саміті ЄС розкритикувала ідею "Європи різних швидкостей"

За словами польського прем'єра Беати Шидло, Польща "не підтримає жодних кроків, які ставлять під загрозу цілісність спільного ринку, шенгенського простору чи самого ЄС", передає Deutsche Welle.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, своєю чергою, наголосила, що боятися "Європи різних швидкостей" не слід.

Читайте такожПольща відмовилася підписувати підсумкову декларацію саміту ЄС через Туска

Дана концепція має на меті надання кожній країні ЄС доступу до проектів, у яких вона при цьому не має жорсткого зобов'язання брати участь. Виникнення цієї концепції спричинило рішення британців залишити Євросоюз. Канцлер ФРН назвала Brexit "будильником", який поставив запитання про ефективність ЄС.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, своєю чергою, наголосив, що про створення нової "залізної завіси" в Європі не йдеться. Мова йде суто про "організацію процедури для тих, хто прагне більшого".

Як повідомляв УНІАН, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в четвер, 9 березня, у бундестазі напередодні весняного саміту Євросоюзу, заявила про готовність Європи до більшої відповідальності для забезпечення безпеки в регіоні.

Для подальшого розвитку ЄС необхідно дотримуватися стратегії "Європи різних швидкостей", зазначила Меркель.