Сенат США затвердив нового радника Трампа з нацбезпеки та директора Національної розвідки

Як передає Deutsche Welle, за призначення 54-річного генерала-лейтенанта сухопутних військ збройних сил США проголосували 85 сенаторів, дев'ять - проти.

Зазвичай Сенат США не затверджує кандидатури на пост радника президента з національної безпеки. Однак цього разу такий крок був необхідний з огляду на те, що Макмастер є офіцером, який перебуває на службі.

Макмастер замінив на цій посаді Майкла Флінна, котрий змушений був подати у відставку через скандал щодо його контактів з російськими дипломатами.

Читайте такожФлінн і зять Трампа Кушнер зустрічалися з російським послом - ЗМІ

Крім того, сенатори 85 голосами затвердили екс-сенатора від Республіканської партії Дена Коутса на посаду директора Національної розвідки США. 12 членів Сенату проголосували проти його призначення.

Раніше Коутс пообіцяв у разі його призначення підтримати розслідування щодо можливого втручання спецслужб Росії в американську передвиборну кампанію 2016 року. Також під час слухань в комітеті з розвідки верхньої палати Конгресу США Коутс висловив занепокоєння політикою Росії на глобальній арені, котру він вважає одним із найсерйозніших викликів для США.