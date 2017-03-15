Сенат США затвердив нового радника Трампа з нацбезпеки та директора Національної розвідки
Сенат США в середу, 15 березня, затвердив Герберта Макмастера на посаді радника президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з національної безпеки.
Як передає Deutsche Welle, за призначення 54-річного генерала-лейтенанта сухопутних військ збройних сил США проголосували 85 сенаторів, дев'ять - проти.
Зазвичай Сенат США не затверджує кандидатури на пост радника президента з національної безпеки. Однак цього разу такий крок був необхідний з огляду на те, що Макмастер є офіцером, який перебуває на службі.
Макмастер замінив на цій посаді Майкла Флінна, котрий змушений був подати у відставку через скандал щодо його контактів з російськими дипломатами.
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Крім того, сенатори 85 голосами затвердили екс-сенатора від Республіканської партії Дена Коутса на посаду директора Національної розвідки США. 12 членів Сенату проголосували проти його призначення.
Раніше Коутс пообіцяв у разі його призначення підтримати розслідування щодо можливого втручання спецслужб Росії в американську передвиборну кампанію 2016 року. Також під час слухань в комітеті з розвідки верхньої палати Конгресу США Коутс висловив занепокоєння політикою Росії на глобальній арені, котру він вважає одним із найсерйозніших викликів для США.