У Брюсселі засідатиме Рада «Росія-НАТО»

У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Ради «Росія-НАТО» – перше після минулорічного російсько-грузинського конфлікту.

Союз НАТО заморозив контакти з Москвою, вважаючи застосування Росією сили у конфлікті з Грузією «непропорційним».

Постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін днями заявив, що у відносинах між Москвою та Північноатлантичним союзом «крига скресла».

Радіо Свобода