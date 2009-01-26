У Брюсселі засідатиме Рада «Росія-НАТО»
08:26, 26 січня 2009Світ
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Крига скресла?
У Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Ради «Росія-НАТО» – перше після минулорічного російсько-грузинського конфлікту.
Союз НАТО заморозив контакти з Москвою, вважаючи застосування Росією сили у конфлікті з Грузією «непропорційним».
Постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін днями заявив, що у відносинах між Москвою та Північноатлантичним союзом «крига скресла».
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