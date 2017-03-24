У Південній Кореї можуть розкрити таємницю однієї з найбільших морських катастроф

Катастрофа у квітні 2014 року вбила більше 300 пасажирів - здебільшого, школярів. Врятуватися змогли лише 172 людини. А тіла ще 9 зниклих безвісти сподіваються виявити на поромі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Після півроку слідства причинами трагедії назвали перевантаження судна та незаконну перебудову його корпусу. а також помилку капітана.

Остаточно поставити крапку слідчі збираються вже за два тижні, адже саме стільки часу слідчі збираються витратити на обстеження порому.