У Південній Кореї можуть розкрити таємницю однієї з найбільших морських катастроф
14:21, 24 березня 2017Світ
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Із Жовтого моря піднімуть затонулий пором "Севоль".
У Південній Кореї можуть розкрити таємницю однієї з найбільших морських катастроф
Катастрофа у квітні 2014 року вбила більше 300 пасажирів - здебільшого, школярів. Врятуватися змогли лише 172 людини. А тіла ще 9 зниклих безвісти сподіваються виявити на поромі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Після півроку слідства причинами трагедії назвали перевантаження судна та незаконну перебудову його корпусу. а також помилку капітана.
Остаточно поставити крапку слідчі збираються вже за два тижні, адже саме стільки часу слідчі збираються витратити на обстеження порому.
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