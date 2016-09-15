На Балі вибухнув пором із туристами: десятки постраждалих, є загиблі (фото)
Через вибух постраждали близько двадцяти осіб. Загинула громадянка Німеччини.
Пором, на борту якого було близько 40 осіб, вибухнув сьогодні, тільки відпливши від порту Падангбай острова Каранкасем на Балі. Про це пише The Guardian.
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За інформацією місцевої поліції, постраждали 20 осіб, в одного з туристів при вибуху відірвало стопи. Серед постраждалих були громадяни Португалії, Німеччини, Австралії, Південної Кореї і Великобританії. Загинула одна жінка, громадянка Німеччини.
За інформацією інших джерел, жертв вибуху більше. Деякі ЗМІ повідомляють про двох або трьох загиблих.
Indonesia: 2 tourists killed in Bali boat explosion, 20 injuredhttps://t.co/M204C4adHtpic.twitter.com/m2YCNEvB4e— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) September 15, 2016
Indonesia Bali Explosion Hits Tourist Ferry, at Least 2 Dead https://t.co/AZUQvSz3vu— BaracoaRadio Station (@BaracoaRadio) September 15, 2016
Поліція схиляється до версії про нещасний випадок, криміналісти продовжують досліджувати місце події.
Серед пасажирів порома були також шестеро італійців, п'ятеро французів, четверо португальців, четверо австрійців і по двоє з Ірландії, Нідерландів та Німеччини.