На Балі вибухнув пором із туристами: десятки постраждалих, є загиблі (фото)

Пором, на борту якого було близько 40 осіб, вибухнув сьогодні, тільки відпливши від порту Падангбай острова Каранкасем на Балі. Про це пише The Guardian.

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За інформацією місцевої поліції, постраждали 20 осіб, в одного з туристів при вибуху відірвало стопи. Серед постраждалих були громадяни Португалії, Німеччини, Австралії, Південної Кореї і Великобританії. Загинула одна жінка, громадянка Німеччини.

За інформацією інших джерел, жертв вибуху більше. Деякі ЗМІ повідомляють про двох або трьох загиблих.

Indonesia: 2 tourists killed in Bali boat explosion, 20 injuredhttps://t.co/M204C4adHtpic.twitter.com/m2YCNEvB4e — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) September 15, 2016

Indonesia Bali Explosion Hits Tourist Ferry, at Least 2 Dead https://t.co/AZUQvSz3vu — BaracoaRadio Station (@BaracoaRadio) September 15, 2016

Поліція схиляється до версії про нещасний випадок, криміналісти продовжують досліджувати місце події.

Серед пасажирів порома були також шестеро італійців, п'ятеро французів, четверо португальців, четверо австрійців і по двоє з Ірландії, Нідерландів та Німеччини.