На Балі вибухнув пором із туристами: десятки постраждалих, є загиблі (фото)

16:21, 15 вересня 2016
Світ
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Через вибух постраждали близько двадцяти осіб. Загинула громадянка Німеччини.

theguardian.com

Пором, на борту якого було близько 40 осіб, вибухнув сьогодні, тільки відпливши від порту Падангбай острова Каранкасем на Балі. Про це пише The Guardian.

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За інформацією місцевої поліції, постраждали 20 осіб, в одного з туристів при вибуху відірвало стопи. Серед постраждалих були громадяни Португалії, Німеччини, Австралії, Південної Кореї і Великобританії. Загинула одна жінка, громадянка Німеччини.

За інформацією інших джерел, жертв вибуху більше. Деякі ЗМІ повідомляють про двох або трьох загиблих.

Поліція схиляється до версії про нещасний випадок, криміналісти продовжують досліджувати місце події.

Серед пасажирів порома були також шестеро італійців, п'ятеро французів, четверо португальців, четверо австрійців і по двоє з Ірландії, Нідерландів та Німеччини.

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