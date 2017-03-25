У Римі відбудеться ювілейний саміт Євросоюзу (фотогалерея)

Центром Європи на один день стане італійська столиця, де в суботу відбудеться саміт 27 країн - членів Євросоюзу, присвячений 60-річчю підписання Римського договору - документа, що ліг в основу сучасного співтовариства. Про це повідомляє ТАСС.

Довгоочікуване святкування пройде без участі Великобританії, жителі якої в червні минулого року проголосували на референдумі за вихід зі складу ЄС.

Саме ця обставина затьмарює ювілей, який, як очікують лідери ЄС, тепер має стати моментом переродження спільноти і відкрити нову сторінку в його історії. У зв'язку з цим по завершенні урочистої частини саміту передбачається підписання історичної декларації, яка має визначити основні напрямки розвитку майбутнього Євросоюзу, але вже в складі 27 країн, без участі Великобританії.

Як заявив голова Євроради Дональд Туск у листі на адресу 27 лідерам ЄС, мета майбутнього саміту - не тільки відзначити день народження спільноти, але й покласти початок нового майбутнього союзу.

"Насамперед, це можливість відсвяткувати нашу історію разом і підвести підсумки 60 років інтеграції. Не секрет, що історичний момент, з якими ми зараз стикаємося, вимагає більш глибокої і твердої реакції на виклики союзу в короткостроковій і довгостроковій перспективі, - зазначив він. - Після частини святкування ми маємо намір прийняти політичну декларацію, яка підтвердить автентичність європейського інтеграційного проекту і визначить наше спільне бачення на майбутні роки".

Дипломатичне джерело в Раді ЄС повідомило журналістам, що лідери 27 країн ЄС мають намір у декларації підкреслити прихильність "працювати в єдності в складі Євросоюзу". Крім того, глави держав і урядів визначать конкретні кроки щодо майбутнього ЄС.

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"Очікується, що лідери зобов'яжуть себе працювати над "римської порядком", яка буде включати такі напрямки, як безпечна Європа, процвітаюча і стійка Європа, соціальна Європа і більш сильна на світовій сцені Європа", - пояснив дипломат.

В центрі міста введено дві зони, в які можна потрапити тільки при наявності акредитації та спеціальних документів через 40 охоронюваних пропускних пунктів. Мова йде про території навколо Капітолійського пагорба і президентського Квиринальского палацу, де заплановано урочистий обід для учасників саміту. Сьогодні будуть закриті також основні римські пам'ятки, включаючи Колізей.