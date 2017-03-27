Болгарські соціалісти визнали поразку на парламентських виборах

Болгарські соціалісти визнали поразку на дострокових парламентських виборах. Про це заявила лідер Болгарської партії соціалістів (БСП) Корнелія Нінова, передає РБК з посиланням на телеканал Nova TV.

Вона привітала з перемогою своїх головних конкурентів із партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ).

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При цьому Нінова заявила, що формування коаліції з переможцями неможливе.

«Хочу привітати ГЕРБ з перемогою. Якщо вони нас запросять на переговори по формуванню коаліції, ми не будемо брати в них участь», — заявила вона на прес-конференції за підсумками виборів.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, за ГЕРБ віддали свої голоси 32,8%, соціалісти отримали 28,4% голосів виборців. Оголошення офіційних результатів виборів очікується у вівторок, 28 березня.

Голосування на дострокових виборах депутатів 44-го Народного зібрання завершилися в неділю, 26 березня, о 20:00 за місцевим часом. У виборах брали участь 11 партій і дев'ять коаліцій.