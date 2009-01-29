Обама домігся першої серйозної перемоги в Конгресі США

Палата представників Конгресу США, контрольована прихильниками президента-демократа Барака Обами, схвалила план стимулювання американської економіки вартістю 819 млрд дол. Законопроект передбачає виділення 544 млрд дол. на інфраструктурні витрати, а також 275 млрд дол. у вигляді податкових послаблень для приватних осіб і бізнесу.

Це перша серйозна перемога Б.Обами в конгресі, проте беззастережною її назвати не можна. Демократи і республіканці на голосуванні щодо економічного плану розійшлися по різні боки барикад: практично всі демократи виступили на підтримку законопроекту, практично всі республіканці - проти. Республіканці вважають, що план Б.Обами містить забагато держвидатків і недостатньо податкових послаблень.

Сенат Конгресу США, де перевага Демократичної партії не така переконлива, як у Палаті представників, нині працює над трохи дорожчим законопроектом про стимулювання економіки, повідомляє Associated Press. Лідери демократів у Конгресі обіцяють подати законопроект на підпис президентові до середини лютого ц.р.

Адміністрація Б.Обами розглядає ухвалення нової економічної програми як ключовий крок на шляху до відновлення економіки США.

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