Син Євгенія Євтушенка розповів про причини смерті відомого поета

Син поета розповів Assоciated Press, що Євгеній Євтушенко помер близько 11 ранку. У нього була четверта стадія раку.

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«Я тримав його за руку в останні години. Він знав, що його люблять, і мирно відійшов, безболісно», - сказав син, додавши, що поруч з поетом була його родина і друзі.

За його словами, рак діагностували 6 років тому. Євтушенко переніс операцію з видалення частини нирки, але нещодавно хвороба повернулась. Його стан різко погіршився в п'ятницю.

Євгеній Євтушенко народився в 1932 році. Його перший вірш було опубліковано в газеті "Радянський спорт", а перша книга віршів "Розвідники прийдешнього" вийшла в 1952 році, тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури. У 1991 році виїхав з родиною в США — викладати в університеті міста Талса в Оклахомі.

Євтушенко - автор понад 150 книг, які перекладені на багато мов світу. В ніч на 19 лютого 2014 року, коли на Майдані в Києві відбувалося кровопролитне протистояння між силовиками і мітингувальниками, Євтушенко написав вірш, присвячений цим подіям.

Наводимо вірш мовою оригіналу

ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Ненька предков моих – Украина,

во Днепре окрестившая Русь,

неужели ты будешь руина?

Я боюсь за тебя и молюсь.

Невидимками на Майдане

Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

Здесь прижались к народу мы втайне

как давно и навеки к своим.

И трагическая эпопея,

словно призрак гражданской войны

эта киевская Помпея,

где все стали друг другу "воны".

Здесь идут, как на стенку стенка,

брат на брата, а сын на отца.

Вы, Шевченко и Лина Костенко,

помирите их всех до конца!

Что за ненависть, что за ярость

и с одной, и с другой стороны!

Разве мало вам Бабьего Яра,

и вам надо друг с другом войны?

Ты еще расцветешь, Украина,

расцелуешь земли своей ком.

Как родных, ты обнимешь раввина

с православным священником.

Государство, будь человеком!

Примири всех других, а не мсти.

Над амбициями, над веком,

встань, и всем, вместе с Юлей, прости.

Всем Европой нам стать удастся.

Это на небесах решено.

Но задумайся, государство –

а ты разве ни в чем не грешно?

Евгений ЕВТУШЕНКО

Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014

Талса, Оклахома