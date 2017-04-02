Син Євгенія Євтушенка розповів про причини смерті відомого поета
Євтушенко помер від раку четвертої стадії.
Син поета розповів Assоciated Press, що Євгеній Євтушенко помер близько 11 ранку. У нього була четверта стадія раку.
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«Я тримав його за руку в останні години. Він знав, що його люблять, і мирно відійшов, безболісно», - сказав син, додавши, що поруч з поетом була його родина і друзі.
За його словами, рак діагностували 6 років тому. Євтушенко переніс операцію з видалення частини нирки, але нещодавно хвороба повернулась. Його стан різко погіршився в п'ятницю.
Євгеній Євтушенко народився в 1932 році. Його перший вірш було опубліковано в газеті "Радянський спорт", а перша книга віршів "Розвідники прийдешнього" вийшла в 1952 році, тоді ж він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури. У 1991 році виїхав з родиною в США — викладати в університеті міста Талса в Оклахомі.
Євтушенко - автор понад 150 книг, які перекладені на багато мов світу. В ніч на 19 лютого 2014 року, коли на Майдані в Києві відбувалося кровопролитне протистояння між силовиками і мітингувальниками, Євтушенко написав вірш, присвячений цим подіям.
Наводимо вірш мовою оригіналу
ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Ненька предков моих – Украина,
во Днепре окрестившая Русь,
неужели ты будешь руина?
Я боюсь за тебя и молюсь.
Невидимками на Майдане
Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.
Здесь прижались к народу мы втайне
как давно и навеки к своим.
И трагическая эпопея,
словно призрак гражданской войны
эта киевская Помпея,
где все стали друг другу "воны".
Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?
Ты еще расцветешь, Украина,
расцелуешь земли своей ком.
Как родных, ты обнимешь раввина
с православным священником.
Государство, будь человеком!
Примири всех других, а не мсти.
Над амбициями, над веком,
встань, и всем, вместе с Юлей, прости.
Всем Европой нам стать удастся.
Это на небесах решено.
Но задумайся, государство –
а ты разве ни в чем не грешно?
Евгений ЕВТУШЕНКО
Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014
Талса, Оклахома