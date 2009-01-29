Канцлер Німеччини закликає підтримати нові газопроводи
22:28, 29 січня 2009Світ
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Ангела Меркель написала до Єврокомісії
Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликала Європейський Союз підтримати три європейські проекти будівництва газопроводів.
Як передає радіо «Свобода», в листі, направленому голові Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ, канцлер ФРН підкреслила, що російські "Північний потік" і "Південний потік", а також газопровід "Набукко" - вкрай важливі для диверсифікації джерел і транспортних шляхів постачання газу в ЄС.
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