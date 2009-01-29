Канцлер Німеччини закликає підтримати нові газопроводи

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликала Європейський Союз підтримати три європейські проекти будівництва газопроводів.

Як передає радіо «Свобода», в листі, направленому голові Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ, канцлер ФРН підкреслила, що російські "Північний потік" і "Південний потік", а також газопровід "Набукко" - вкрай важливі для диверсифікації джерел і транспортних шляхів постачання газу в ЄС.