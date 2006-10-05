Афганський героїн стає смертельно чистим

Виконавчий директор Управління ООН у справах наркотиків і злочинності (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) Антоніо Марія Коста попереджає про прогнозоване збільшення цього року смертності серед наркоманів від передозування.

"Широке постачання афганського героїну, вірогідно, призведе до драматичного підвищення чистоти цього наркотика, який продається на чорному ринку", - наголошує він у листі, надісланому на адресу міністрів охорони здоров`я майже 90 країн.

"Це, своєю чергою, сприятиме істотному зростанню смертності від передозування, оскільки наркомани не звикли колоти собі дози з такою високою концентрацією наркотика", - зазначає Коста.

Він закликав усі національні органи охорони здоров`я "вжити всіх можливих профілактичних заходів" і "терміново поінформувати всіх практикуючих лікарів" про цю ситуацію.

Як наголошується в оприлюдненій минулого місяця доповіді UNODC, цього року в Афганістані буде зібрано 6 тисяч 100 тонн опію-сирцю - на 49% більше проти 2005 року. На частку цієї країни припадає 92% всіх поставок опію на світовий чорний ринок.

РІА “Новини”