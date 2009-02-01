Екс-президент Латвії попросив зменшити йому пенсію

Колишній президент Латвії Гунтіс УЛМАНІС звернувся до канцелярії президента країни з проханням зменшити йому пенсію у зв`язку з важкою економічною ситуацією в республіці, повідомляє в неділю латвійська радіостанція SWH+.

Пенсії колишнім президентам Латвії виплачуються з бюджету канцелярії президента республіки. Згідно із законом, екс-президент одержує щомісячну державну пенсію в 50% розміру місячної зарплати чинного президента.

У грудні зарплата президента Латвії Валдіса ЗАТЛЕРСА була скорочена на 15% або 540 латів (1080 доларів) і становила 3060 латів (6120 доларів). Водночас канцелярія ухвалила рішення не знижувати пенсії колишнім главам держави.

Г.УЛЬМАНІС попросив канцелярію знизити йому пенсію пропорційно скороченню зарплати чинного президента, передає SWH+.

Він обіймав посаду президента Латвії з 1993 по 1999 рік.