Меркель назвала ганьбою блокування резолюції Радбезу ООН щодо Сирії

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у четвер, 6 квітня, різко розкритикувала позицію Росії, яка напередодні заблокувала ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції щодо нападу, як підозрюють, із застосуванням хімічної зброї, у сирійській провінції Ідліб, передає Deutsche Welle.

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Не згадуючи Москву безпосередньо, канцлер заявила: "Це ганьба, що резолюцію Ради безпеки ООН не ухвалено. І нині саме ті, хто від цього відмовляються, повинні подумати, яку відповідальність вони на себе беруть".

За словами Меркель, на жаль, є вказівки на те, що атаку в провінції Ідліб та подальше бомбардування лікарні, куди доставили жертв нападу, ініціював режим сирійського президента Башара Асада. "Це варварський напад, який неодмінно має бути розслідуваний. Застосування хімічної зброї - це воєнний злочин", - підкреслила канцлер.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН завершила обговорення, але не стала голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряний удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії через позицію Росії.