Теракт у центрі Стокгольма: поліція показала фото розшукуваного

Спочатку повідомлялося про затримання підозрюваного у наїзді на натовп в центрі Стокгольма, але пізніше поліція спростувала ці дані.

На прес-конференції спецслужби показали фотографію розшукуваного, уточнивши, що він ще не підозрюваний, передає Republic.

На фотографії був чоловік східної зовнішності, одягнений в куртку й толстовку з капюшоном.

PHOTO: Swedish police release photo of possible suspect in Stockholm truck attack pic.twitter.com/QAjphp9oku — BNO News (@BNONews) April 7, 2017

За попередніми даними, три людини загинули і вісім постраждали. Поліція відмовилася називати кількість жертв.

SÖKS AV POLIS: Säpo vill komma i kontakt med man som sågs i samband med lastbilsattacken. https://t.co/UrXzBeYRFPpic.twitter.com/MOozhCAIIK — Aftonbladet (@Aftonbladet) April 7, 2017

Раніше ЗМІ повідомили про те, що поліція затримала підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей у Стокгольмі.

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Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.