Сьогодні суд у Гаазі розділить шельф між Україною і Румунією

Україна беззастережно виконає будь-яке рішення Міжнародного суду ООН про делімітацію континентального шельфу та виключної економічних зон України і Румунії у Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив учора речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Дипломат нагадав, що 3 лютого у Гаазі Міжнародний суд ООН винесе рішення з цього конфліктного питання.

В.КИРИЛИЧ поінформував, що інтереси України в Гаазі представляє українська делегації на чолі з Послом Володимиром ВАСИЛЕНКОМ.

Речник МЗС зазначив, що доказова база української сторони є доволі сильною, об’єктивною та аргументованою і міститься у документах обсягом понад тисячу сторінок.

“Розв’язання у правовий цивілізований спосіб цього довготривалого спору є винятково важливим для України. Рішення, яке буде ухвалене Міжнародним судом, зніме дискусію, закриє суперечку між Україною та Румунією. Це рішення відкриє можливості залучення обома сторонами інвестицій у цей регіон і надасть можливість використовувати його природні ресурси”, - зазначив В.КИРИЛИЧ.

Він підкреслив, що “будь-яке рішення з цього питання – яке б воно не було – виконуватиметься Україною”.

Водночас В.КИРИЛИЧ наголосив на актуальності розв’язання цієї проблеми з огляду на підтримку Румунією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Речник МЗС також пояснив, що, власне, о. Зміїний не є предметом розгляду в суді. “Острів Зміїний однозначно є територією України, що чітко закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року”, - підсумував В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний Суд ООН оголосить рішення у справі про делімітацію континентального шельфу і виняткових економічних зон України і Румунії в Чорному морі.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебуває в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.