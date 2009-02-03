Лукашенко зізнався, що у нього з Медведєвим - єдине угруповання

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО впевнені в перспективах Союзної держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це президенти двох країн заявили на зустрічі в рамках Вищої державної ради Союзної держави.

Як відзначив Д.МЕДВЕДЄВ, у Росії і Білорусі є "міцна база енергетичної співпраці" - угода з питань газу. За його словами, це важлива складова відносин, маючи на увазі "ту газову проблему, яку ми одержали на початку року з Україною".

"У нас є рішучість рухатися вперед з питання забезпечення взаємної безпеки, зокрема що стосується лінії ППО. У нас є низка інших серйозних намірів, які, я сподіваюся, сьогодні будуть втілені в життя", - відзначив Президент РФ.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО сказав: "Ми сповнені рішучості ухвалити кардинальні рішення у сфері військово-технічної співпраці, оборонного простору - у нас єдине угруповання, йому потрібно увагу приділяти - у сфері економіки, фінансів, у сфері розвитку вашої ідеї надання рублю статусу регіональної валюти".

За словами О.ЛУКАШЕНКА, російські фахівці говорять, що це може бути першим етапом на шляху введення єдиної валюти.