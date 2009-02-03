Росія і Білорусь підписали угоду про створення єдиної системи ППО

Росія і Білорусь уклали угоду про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави у повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента РФ, документ був підписаний у Кремлі за підсумками засідання Вищої державної ради Союзної держави у присутності президентів Росії і Білорусі.

«Знаковою подією є зміцнення військово-політичної складової нашої співпраці, а саме підписання угоди про створення єдиної регіональної системи ППО. Ми до цього достатньо довго йшли, робота завершена. Я б хотів подякувати усім колегам, які брали участь у підготовці цього документа. Реалізація цього документа значно підвищить обороноздатність Росії і Білорусі», - сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.