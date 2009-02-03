Росія пробачила борг Киргизії в обмін на акції виробника торпед

Росія надасть Киргизії державний кредит на пільгових умовах, а також безвідплатну фінансову допомогу. Відповідну угоду підписали міністри фінансів двох держав 3 лютого.

Як раніше повідомляв російський уряд, йдеться про пільговий кредит на 300 мільйонів доларів із ставкою 0,75 відсотка річних, терміном 40 років і семирічним відстроченням виплати.

На зустрічі в Москві було також підписано угоду про будівництво Камбаратинської ГЕС-1. Раніше обговорювалося питання про залучення для здійснення цього проекту російських інвестицій на суму 1,7 мільярда доларів.

Крім того, безвідплатна фінансова допомога РФ Киргизії становитиме 150 мільйонів доларів. На тій же зустрічі врегульоване питання про державний борг Киргизії перед Росією: частина заборгованості буде погашена майном, а частина, що залишилася, списана. Росія одержить 48 відсотків колись найбільшого підприємства ВПК СРСР ВАТ "Дастан", а також будинок під культурний центр РФ у Бішкеку.

Завод "Дастан" в Бішкеку - один з найбільших виробників морської зброї на території колишнього СРСР. Підприємства розробляло і постачало на озброєння ВМФ СРСР і Росії зразки торпедної зброї, десятки різних видів систем самонаведення, неконтактних підривників, систем телекерування і нестандартного контрольно-вимірювального устаткування до них, уточнює Лента.ру.

Тим часом Сполучені Штати сподіваються, що зможуть і надалі використовувати військову базу в Манасі, попри інформацію про те, що вона буде закрита, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Франс Прес, яке цитує представника американського військового відомства Джефа Моррелла.

"Ми сподіваємося, що зможемо і далі зберігати хороші відносини з киргизьким урядом, а також продовжувати використовувати (військову базу) Манас для підтримки наших операцій в Афганістані", - сказав Моррелл.

Авіабаза США була відкрита на території міжнародного аеропорту "Манас" столиці Киргизії в грудні 2001 р. за мандатом ООН. Зараз на авіабазі в "Манасе" більше тисячі військовослужбовців США, а також військово-транспортні літаки.