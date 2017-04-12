Путін заявив, що не допустить революції в Росії

Російська влада не допустить "кольорової" революції в РФ та інших країнах ОДКБ. Про це розповів президент Росії Володимир Путін, передає телеканал "МИР".

«Ми знаємо різні теорії, які здійснюються в різних регіонах світу, призводять до серйозної дестабілізації в цих регіонах. Зрозуміло, нічого такого допустити не повинні і будемо всіляко намагатися відповідним чином вести себе в Росії і всіляко підтримувати наших партнерів по ОДКБ», - сказав Путін.

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Як відомо, Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — регіональна міжнародна організація, проголошуваними цілями діяльності якої є "зміцнення миру, міжнародної і регіональної безпеки та стабільності". У неї входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Раніше Путін закликав вчитися на досвіді СРСР і відмовитися від "експорту" демократичних революцій.