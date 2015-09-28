Президент РФ закликав вчитися на досвіді СРСР і відмовитися від "експорту" демократичних революцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

«Всім нам не варто забувати досвід минулого. Ми, наприклад, пам'ятаємо і приклади з історії Радянського Союзу. Експорт соціальних експериментів, спроби підштовхнути зміни в тих чи інших країнах, виходячи зі своїх ідеологічних установок, часто призводили до трагічних наслідків, призводили не до прогресу, а деградації. Однак, схоже, ніхто не вчиться на чужих помилках, а тільки повторює їх. І «експорт» тепер вже так званих демократичних революцій триває», - сказав Путін.

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За його словами, достатньо подивитися на ситуацію на Близькому Сході і в Північній Африці.

«Звичайно, політичні, соціальні проблеми в цьому регіоні назрівали давно, і люди там, звичайно, хотіли змін. Але що вийшло насправді? Агресивне зовнішнє втручання призвело до того, що замість реформ державні інститути, так і сам уклад життя, були просто безцеремонно зруйновані. Замість торжества демократії і прогресу – насильство, бідність, соціальна катастрофа, а права людини, в тому числі право на життя, взагалі потураються», - додав він.

«Так і хочеться запитати тих, хто створив таку ситуацію: «Ви хоч розумієте тепер, що ви натворили?» Але, боюся, це питання зависне в повітрі, тому що від політики, в якій лежить самовпевненість, переконаність у своїй винятковості і безкарності, так і не відмовилися», - підкреслив Путін.