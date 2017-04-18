У М'янмі під час водного фестивалю загинули 285 людей і порушено понад тисячу кримінальних справ

У М'янмі під час проведення чотириденного водного фестивалю Тиньянь в цілому було зареєстровано 1,2 тис. кримінальних справ.

Про це пише РБК з посилання на India Today.

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Всі вони, як зазначає видання, були пов'язані з вбивствами, автомобільними аваріями, вживанням наркотиків, крадіжками, незаконним володінням зброї, а також груповим насильством.

Всього ж, за інформацією India Today, за дні святкування фестивалю загинули щонайменше 285 осіб, ще 1073 — отримали поранення. При цьому, як зауважує видання, смертність в ході святкування «була в 13 разів більше, ніж у минулому році».

Тоді під час водного фестивалю, як нагадує India Today, було вбито в загальній складності 272 людини, ще 1086 - постраждали.