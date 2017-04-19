Охоплений вогнем прапор США та кладовище: у КНДР показали відеосимуляцію ракетного удару по Америці - ЗМІ

У КНДР показали кадри симульованої ракетної атаки на Сполучені Штати під час останнього виступу з нагоди дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на ЗМІ Пхеньяна.

Відеоматеріал про те, як балістична ракета середньої дальності ураження долає відстань через Тихий океан на вражає невідоме місто у США.

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Після імітації атаки на екрані з’явились кадри із охопленим вогнем американським прапором, який перекривають зображення кладовища.

Як повідомляв УНІАН раніше, Сполучені Штати сповістили розвідувальні служби Великої Британії про можливість завдання превентивного удару по КНДР.

Як повідомлялось, таку інформацію передав радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер. Згідно до заяви Максастера, наявних у регіоні бойових потужностей США буде достатньо для нейтралізації ядерної програми Північної Кореї. За його словами, Вашингтон готовий за необхідності завдати удару по військових об'єктах КНДР.