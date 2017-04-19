"Це питання кількох днів": у Франції пообіцяли довести, що Асад використовував хімічну зброю
Французи мають докази того, що хімічну зброю сили Асада використовували свідомо.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявляє, що французькі розвідувальні служби найближчими днями нададуть докази використання силами президента Сирії Башара аль-Асада хімічної зброї в атаці на цивільних громадян, яка відбулася 4 квітня. Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожХімічна атака в сирійському Ідлібі: аналіз підтвердив використання зарину або його аналога
Еро розповів, що французькі розвідувальні служби та військова розвідка проводять відповідне розслідування.
"Це питання декількох днів. І ми надамо доказ, що режим здійснив ці напади", - заявив Еро в ефірі телеканалу LCP.
"У нас в розпорядженні є складові, які дозволять нам показати, що режим свідомо використав хімічну зброю", - наголосив Еро.
Як повідомляв УНІАН, у результаті хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини, 6 квітня у місті Латамінах від хімзброї загинули ще кілька людей і десятки постраждали.
7 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на сирійські міста.