"Це питання кількох днів": у Франції пообіцяли довести, що Асад використовував хімічну зброю

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявляє, що французькі розвідувальні служби найближчими днями нададуть докази використання силами президента Сирії Башара аль-Асада хімічної зброї в атаці на цивільних громадян, яка відбулася 4 квітня. Про це повідомляє Reuters.

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Еро розповів, що французькі розвідувальні служби та військова розвідка проводять відповідне розслідування.

"Це питання декількох днів. І ми надамо доказ, що режим здійснив ці напади", - заявив Еро в ефірі телеканалу LCP.

"У нас в розпорядженні є складові, які дозволять нам показати, що режим свідомо використав хімічну зброю", - наголосив Еро.

Як повідомляв УНІАН, у результаті хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини, 6 квітня у місті Латамінах від хімзброї загинули ще кілька людей і десятки постраждали.

7 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на сирійські міста.