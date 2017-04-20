Прокуратура 9 годин допитувала Туска у справі про співпрацю польської контррозвідки з ФСБ
Після допиту Туск розповів, що пропонував прокурорам дати свідчення в Брюсселі, однак йому відмовили в такій можливості.
Допит голови Європейської ради Дональда Туска в окружній прокуратурі Варшави тривав дев'ять годин, повідомляє Onet.pl.
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Після допиту Туск розповів, що пропонував прокурорам дати свідчення в Брюсселі, однак йому відмовили, посилаючись на технічні незручності, пише "ЄвроПравда".
"Я поінформував прокурора, що з'явився на допит насамперед з поваги до польської держави", - сказав він.
За його словами, згідно з європейськими законами, на його посаду поширюється повний імунітет і він має намір їм скористатися, якщо справа дійде до позову.
"Я сподіваюся, що до цього не дійде, але якщо дійде, то коливатися я не буду", - сказав екс-прем'єр Польщі.
За його словами, вся справа має повністю політичний характер.
Як відомо, у середу Дональд Туск давав свідчення в окружній прокуратурі Варшави у справі зв'язків військової контррозвідки з російською ФСБ.
Туск приїхав з рідного Гданська на поїзді. На пероні його чекали кілька сотень прихильників і тих, хто вважає, що Туск повинен сісти у в'язницю нібито за змову з Путіним у справі про катастрофу під Смоленськом. Туск заявив, що справа проти нього політична і є нічим іншим, як "полюванням на відьом".
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качиньський з дружиною і 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу. Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і "третьої особи" в умисному провокуванні авіакатастрофи.
У вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи "чорних скриньок" літака були сфальсифіковані, а багато документи по цій справі приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.