Вибух у Дортмунді: ЗМІ розповіли про мотиви затриманого росіянина

Підозрюваний в організації теракту в Дортмунді міг зробити атаку заради прибутку.

Про це пише Spiegel.

За інформацією джерела, злочинець розраховував заробити на різкому падінні вартості акцій футбольного клубу, що сталося б у разі смерті або тяжкої травми когось із представників «джмелів».

Раніше стало відомо, що поліція Німеччини підозрює в організації теракту росіянина.

Читайте такожТеракт у метро Петербурга: ФСБ заявила, що встановлено замовника

Вибух біля автобуса «Боруссії» стався 11 квітня перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з французьким «Монако» — в результаті теракту постраждав футболіст дортмундців Марк Бартра, якому згодом була проведена операція. Зустріч була перенесена на наступний день. За підсумками протистояння німецька команда не змогла пробитися в наступний раунд турніру, поступившись за сумою двох матчів із загальним рахунком 3:6.