У Росії напали на приймальню ФСБ, загинув співробітник та відвідувач

У російському місті Хабаровськ напали на приймальню ФСБ. Про це повідомили у самій службі, пишуть "РИА Новости».

Загинув один співробітник ФСБ і один відвідувач приймальні. Нападника вбили.

"21 квітня о 17:02 за місцевим часом в приймальню Управління ФСБ Росії в Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які знаходились у приймальні", - повідомили в ЦГЗ ФСБ Росії.