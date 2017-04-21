У Росії напали на приймальню ФСБ, загинув співробітник та відвідувач
12:34, 21 квітня 2017Світ
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Нападника вбили.
Ілюстрація / REUTERS
У російському місті Хабаровськ напали на приймальню ФСБ. Про це повідомили у самій службі, пишуть "РИА Новости».
Загинув один співробітник ФСБ і один відвідувач приймальні. Нападника вбили.
"21 квітня о 17:02 за місцевим часом в приймальню Управління ФСБ Росії в Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановлену зону технічного контролю, почав стріляти по людях, які знаходились у приймальні", - повідомили в ЦГЗ ФСБ Росії.
Вот второй источник сообщает, что Волочаевская перекрыта с Уссурийск ого до Муравьева #Хабаровск что происходит то?) pic.twitter.com/xJ8DbRFf73— Den Smit (@mr_dns) April 21, 2017
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