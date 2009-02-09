Саакашвілі: питання Грузії буде важливим для відносин Росії і США

США продовжать надавати Грузії фінансову допомогу, що є дуже важливим в умовах світової кризи. Про це повідомив грузинським журналістам президент Грузії Михайло Саакашвілі за підсумками зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом, яка відбулася в Мюнхені в рамках міжнародної конференції з безпеки.

"Ця зустріч була найтривалішою в цьому форматі. Вона була дуже конкретною в тому питанні, що Америка продовжить надавати нам фінансову допомогу, що є дуже важливим на тлі світової кризи. Важливо для збалансування грузинської економіки. У цьому питанні ми одержали тверді гарантії", - сказав М.Саакашвілі.

Він також зазначив, що впродовж зустрічі "стало зрозуміло, що питання Грузії буде дуже важливим у взаєминах США з Росією". "Це те, що нині вирішується для безпеки Грузії, для її територіальної цілісності і для подальшого розвитку, щоб спочатку запобігти безладам чи якимсь іншим ускладненням. Я маю на увазі військові безлади і військові ускладнення", - сказав М.Саакашвілі.

Крім того, президент Грузії звернув увагу на те, що за такої підтримки США важливо, щоб в умовах світової кризи до Грузії продовжували б надходити інвестиції.

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