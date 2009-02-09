Прем'єр-міністр Латвії попросив урізати йому зарплату
10:59, 09 лютого 2009Світ
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Приклад наслідували 5 міністрів
Прем`єр-міністр Латвії Івар Годманіс попросив урізати йому зарплату на 15 відсотків
Відповідне прохання він направив в Держканцелярію. Його приклад наслідували ще 5 міністрів, повідомляє Балтійське Інформаційне Агентство.
Тепер місячний оклад прем`єра складе 3716 доларів, а раніше він одержував 4 тисячі 376 доларів.
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