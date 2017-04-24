Євроінтеграція залишатиметься пріоритетом Сербії за президентства Вучіча – голова МЗС

Голова МЗС Сербії Івіца Дачіч запевняє Брюссель, що євроінтеграція залишатиметься головним пріоритетом Белграда після того, як 31 травня Александр Вучіч вступить на посаду президента.

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Про це Дачіч заявив 24 квітня після того, як він і новообраний президент Вучіч у Брюсселі зустрілися з єврокомісаром із питань розширення Йоганесом Ганом, повідомляє Радіо Свобода.

Александр Вучіч, який був прем’єр-міністром Сербії, переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків.

Вучіч декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією. Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.